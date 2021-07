Ces 9 villages italiens vous paient 28.000€ pour y emménager

Des villages de la région de Calabre proposent 28.000€ si vous acceptez d’emménager et de vivre dans la région.

Certains villages ruraux sont désertés pour les villes. Un exode rural en cours depuis longtemps et que les régions et pays gèrent différemment. Après que la Sicile a proposé des maisons à un euro, la Calabre a choisi de proposer de l’argent à des gens qui voudraient repeupler ces villages désertés (tous ont moins de 2000 habitants) qui tombent en ruines, faute d’entretien et de vie.

Lire aussi : Acheter une maison à un euro à Roubaix

Vous vous en doutez, ce n’est pas un cadeau sans conditions : le gouvernement local offre un revenu mensuel à condition que les personnes qui en bénéficient

créent leur propre entreprise dans la région ou exercent une profession locale

aient moins de 40 ans

soient prêts à déménager dans les 90 jours suivant leur acceptation dans le programme.

Ce n’est donc pas une maison de vacances que vous viendrez visiter 2 fois par an !

"Nous voulons que ce soit une expérience d’inclusion sociale. Attirer les gens à venir vivre dans la région, profiter du cadre, embellir les lieux inutilisés de la ville tels que les salles de conférences et les couvents avec un Internet haut débit. Le tourisme est incertain et les maisons à un euro ne sont pas les meilleurs moyens de réorganiser le sud de l’Italie", a déclaré à CNN Gianpietro Coppola, maire de l’une des villes impliquées dans le projet.

Plus de 700.000 € ont été affectés à ce programme, il y a une réelle volonté de la part du gouvernement de remplir les campagnes. Si l’aventure vous tente, vous trouverez des informations sur le site web de la région. En attendant, jetons un œil sur ces 9 villages italiens qui veulent nous payer pour y habiter (et on a bien envie d’y aller…)