Camping en hiver : les précautions à prendre

Lorsqu'on décide de camper, il faut prendre des précautions pour éviter de se faire prendre par le froid ou le soir qui tombe. D'autant plus que les dangers reliés à la météo sont accentués pendant l'hiver. Pour ne pas subir le sort d'aventuriers mal préparés ou moins chanceux, qui se retrouvent dans des positions fâcheuses, respectez des règles de base, qui par ailleurs devraient être suivies toute l'année. Voici donc quelques conseils indispensables pour camper par temps froid.

Se mettre convenablement à l'abri Optez pour une tente 4 saisons. Plus isolées que les 3 saisons, ces tentes d'hiver, sont conçues pour être hermétiques, limiter la condensation et protéger du froid causé par le vent. Elle doit être montée perpendiculaire au vent. Une astuce consiste aussi à mettre une couche de paille ou d'herbe sous le tapis de sol qui permet d'avoir un couchage plus moelleux, mais aussi d'isoler du froid du sol. via GIPHY

Dormir au chaud Choisissez toujours un sac de couchage conçu pour des températures inférieures à celles prévues. Vous pourrez toujours l'ouvrir si vous avez trop chaud. Il doit de préférence être en duvet d'oie ou un isolant synthétique. D'ordinaire, les sacs de couchage d'hiver disposent de collerettes internes couvrant les épaules et le torse, d'un rabat sur la fermeture à glissière, ainsi que d'une capuche qui emprisonne la chaleur. Sachez par ailleurs que vous pouvez encore mieux retenir la chaleur avec une doublure pour sac de couchage. De même, il vous est possible de rendre la couche plus moelleuse et d'améliorer l'isolation grâce à deux tapis de sol pleine longueur. Un dernier conseil, allez vous coucher dans une tenue de vêtements secs. Le matin, vous porterez déjà les vêtements que vous aurez réchauffés toute la nuit. via GIPHY

Bien s'habiller Pour s'habiller chaudement, on parle souvent de la technique des trois couches : un vêtement près du corps, un vêtement chaud plus ample, et un " coupe vent ". Car, un vêtement pris tout seul ne protège pas beaucoup du froid. C'est la couche d'air entre les habits qui vous sert d'isolant. Il n'est de ce fait pas utile de mettre deux tee-shirts de même taille, qui ne laissent pas de place. Une bonne combinaison est donc de porter un tee-shirt, un gros pull ou une polaire, puis un blouson super chaud coupe-vent. Trois vêtements seulement, mais qui permettent de créer des couches d'air isolantes. via GIPHY

Surtout la tête et les pieds Cela peut paraître évident pour nombre d’entre vous, mais il n'est pas inutile de rappeler que le froid attaque le corps par les extrémités. On perd environ 30% de notre chaleur corporelle par la tête! Votre tête, vos mains, vos pieds sont donc des zones à protéger plus particulièrement. D'ailleurs, il n'est pas inexacte de recommander à quelqu'un qui a froid aux pieds de mettre un bonnet. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le corps aura moins à " lutter ", en produisant de la chaleur, pour la protection de votre tête et il lui sera plus facile de protéger vos pieds. via GIPHY