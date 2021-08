Camping : de ringard à branché, le voilà devenu glamour

La fréquentation des campings toujours grandissante dans le monde redessine l'image de ces lieux. Plus confortables, plus luxueux, les campings deviennent glamour, sous l'influence d'Instagram.

"Au début du mois de juin, le niveau des réservations enregistrées pour juillet-août dépassait largement les taux de 2020, s'approchant du niveau de fréquentation de 2019", déclare la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air dans un communiqué, pointant l'attrait du camping chez "une population plus urbaine et moins habituée ".

Le camping s'ouvre alors à une population plus riche en recherche de confort, de nature et de luxe. Le camping devient glamour et ce charme se répand partout, donnant naissance au terme "glamping".

Contraction de "glamour" et "camping", le concept s'illustre dans les nuitées originales : dormir dans une yourte en pleine nature ou passer la nuit dans une bulle en forêt. Aujourd'hui, il s'élargit à la location d'une tente de luxe, d'un bungalow ou encore d'un mobil-home.

Si le glamping et le camping sont à différencier d'ordinaire, les termes se mélangent car les vacanciers cherchent un confort et un luxe similaire dans les campings.

En 2019, les 4 étoiles enregistraient 48 millions de nuitées en France, selon l'Insee, suivi par les 39 millions de nuitées des campings 3 étoiles et les 21 millions des campings 5 étoiles. Loin de l'idée du camping où l'on déplie sa tente pour le soir même et on partage ses toilettes avec la communauté. Dans les campings étoilés, le service comprend le wifi, des aires de jeux pour les enfants et des équipements de confort du type machine à laver.

Avec 34,9% des parts de marché, l'Europe porte ce mode de vie pour les vacances selon la société de conseils Grand View Research. Mais ailleurs, le glamping cartonne aussi. En Amérique du Nord, parmi tous les voyageurs de loisirs en 2019, 30% étaient des "glampeurs". D'après leur rapport, le chiffre d'affaires du marché mondial du glamping devrait atteindre les 5,41 milliards de dollars en 2028, soit un peu plus du double de 2021.