Ça veut dire quoi... "élopement" ?

Un mariage loin du bruit et de la fureur

Parmi les tendances les plus en vogue, l'élopement figure en bonne tête de liste, avec une augmentation de 29% des recherches. Le terme "élopement" vient du verbe anglais "to elope" (s'enfuir) et désigne un mode de mariage pour les couples désireux de célébrer leur union en petit comité (voire sans invités), loin de la vue de tous et parfois dans une destination paradisiaque.

Après l'année que l'on vient de traverser et les annulations de mariages en cascade, la perspective de l'élopement semble plus séduisante que jamais, loin des cérémonies stressantes et onéreuses.

Si la tendance semble connaître un regain d'intérêt depuis le début de la crise sanitaire, l'engouement pour l'élopement chez nous existait déjà avant la pandémie. Notamment pour échapper à des réunions de famille au sein desquelles les membres ne s'entendent pas, d'après l'analyse des wedding planners.

D'autres couples encore préfèrent se marier dans des destinations lointaines où les prestations (mets de luxe, tenues faites sur mesure...) sont proposées à des prix bien plus abordables. De quoi faire d'importantes économies sur le plan financier, surtout si l'on choisit de faire l'impasse sur les invités.

D'une manière plus générale, l'élopement traduit également une volonté de rompre avec les traditions des cérémonies de mariage, au profit d'un cadre plus intimiste.