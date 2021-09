Bruxelles est la 3e ville la plus luxueuse au kilomètre carré, derrière Paris et Phuket

Une nouvelle étude révèle les 20 villes du monde qui offrent le plus de luxe au kilomètre carré, des magasins de marques de créateurs aux hôtels 5* en passant par les restaurants Michelin.

L’étude, menée par Money.co.uk, a analysé le nombre de lieux de luxe dans une ville et comparé à la taille de ladite ville.

Paris est en tête de liste des lieux de luxe par kilomètre carré avec un total de 427 restaurants étoilés Michelin, 108 boutiques des dix plus grands créateurs de luxe au monde et 95 hôtels classés cinq étoiles, la capitale de la France s’impose comme la ville la plus luxueuse du monde.

En deuxième position se trouve Phuket en Thaïlande qui compte 48 restaurants étoilés Michelin dans les 12 km² qu'il couvre

Ensuite, Bruxelles (ville) en troisième place offrant 4,2 lieux de luxe pour ses 32,6 km². Les amateurs de mode de grands créateurs peuvent se rendre au boulevard de Waterloo à Bruxelles, avec les magasins Chanel et Prada parmi lesquels choisir. L’hôtel Amigo est le choix d’hébergement des riches et des stars qui visitent la capitale belge ; l’hôtel est aussi proche que possible du centre-ville et propose des petits-déjeuners incroyables ainsi qu’un luxe sobre et élégant. Le meilleur restaurant de Bruxelles, pratiquement une institution, est "Comme Chez Soi", fondé en 1926, le restaurant deux étoiles Michelin offre une atmosphère raffinée avec des détails art nouveau et une fenêtre qui permet aux clients de regarder les chefs au travail.

On trouve ensuite Genève (4) avec 3,58 places de luxe par km², Cannes (5) et Lyon (6) ; Kilkenny en Irlande (7), Athènes (8), New Delhi (9) et Dubrovnik en Croatie (10).