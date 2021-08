Bruno Maltor : "Je ne vais jamais promouvoir un voyage consumériste, comme un voyage à New York pour 24h"

Alors que la pandémie l'empêche de voyager depuis plus d'un an, l'influenceur Bruno Maltor continue de créer du contenu pour ses milliers d'abonnés. Hyperactif et militant "soft", ce spécialiste du voyage évolue au rythme de son métier et ne cesse de réinventer ses formats. Prochainement, il sortira sa propre marque de voyage pour rassembler sa communauté hors des réseaux sociaux.

Casquette sur la tête, même au ralenti depuis près d'un an, le blogueur/influenceur/créateur de contenu (que dire ?) continue d'embarquer ses 346.000 abonnés sur Instagram (et 230.000 sur Youtube) avec lui. "Je n'aime pas trop le terme d'influenceur. Il est très connoté 'star de téléréalité'. Mais il a le mérite d'englober plein d'activités", confie l'intéressé. Comment le qualifier, alors ? "Je trouve qu'inspirateur est un terme plus positif mais il y a un côté 'aspirateur', ou créateur de contenus ", déclare Bruno Maltor.

Les plus pragmatiques y verront une manière habile et stylisée de camoufler ses cheveux. "C'est mon symbole, mon costume-cravate à moi", déclare-t-il, avant d'ajouter : "Rares sont les métiers avec lesquels on peut mettre une casquette sans être jugé".

Les plus poétiques d'entre nous y décèleront une allégorie de son parcours et de ses valeurs (il a refusé un CDI chez TF1 en juillet 2014 pour tenter l'aventure du voyage à 100%).

Marqueur de son métier, l'adaptation rythme sa stratégie. Parmi les évolutions, les formats longs se sont imposés sur les courts en quelques années. Huit minutes, dix minutes, parfois vingt. Etonné par ce changement, l'influenceur s'y plie et renouvelle sa formule , insérant plus d'intervenants pour "mettre en avant les gens qui font la destination".

Ce métier l'aura déjà préparé au monde version 2021. "Grâce au Covid, on a gagné cinq ans sur les questions de télétravail ", déclare Bruno Maltor. Habitué à travailler de partout, le digital nomade nage comme un poisson dans l'eau et félicite la rapidité d'adaptation du monde du travail.

Montage dynamique et vidéos courtes triomphent. Mais les temps changent. Ce "geek de l'internet" assimile et s'adapte . Petit à petit, le visage de Bruno Maltor apparaît à l'écran. "Il m'a fallu du temps pour assumer de me montrer", juge aujourd'hui le créateur à propos des plans face caméra. "Je me suis aperçu que les gens suivent des gens, des personnalités pour ce qu'ils sont. J'ai commencé par des 'stories' sur Snapchat, puis je l'ai fait sur mes vlogs. Au fur et à mesure, je devenais plus à l'aise", raconte-t-il.

Il enchaîne les plans de vues de l'Australie au Canada en passant par Singapour et Lisbonne, et consacre aussi des vidéos aux régions françaises.

Cette approche du voyage lui vaut la distinction non officielle de voyageur "slow travel" (comprendre : s'imprégner d'un endroit, de son ambiance et ses coutumes et vivre au rythme d'un local) et se dessine lorsqu'il parle de voyage. "Je ne vais jamais promouvoir un voyage consumériste, comme un voyage à New York pour 24h. Même si cela me coûte moins cher que de partir à Marseille en train", explique-t-il. "Je ne veux pas être arrogant, il y a quelques années je n'avais pas conscience de l'urgence. Chacun fait comme il peut à son échelle", nuance-t-il.

D'ordinaire positif, seul le sort de la planète et la condition animale le rendent pessimiste. Après vingt minutes d'entretien, le végétarien profite d'un silence pour commander un cappuccino au lait végétal. Dès qu'il le juge nécessaire, il dit prendre "la parole de manière soft sur [son] compte Instagram ou Youtube. Je tends à croire que les actions ponctuelles et fortes ont plus de retombées".

Il devrait s'envoler pour Bali d'ici la fin de l'année 2021 pour tourner une vidéo sur la pollution plastique de l'île. Un projet reporté à cause de la pandémie. En attendant, celui qui se définit comme "hyperactif" passe la plupart de son temps à Paris, travaillant sur un gros projet : une marque de voyage, le prolongement physique de sa communauté numérique, entièrement produite en Europe. Il y a de grandes chances d'y retrouver une casquette à porter exclusivement à l'envers.