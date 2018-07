Boeing rêve de proposer des vols commerciaux en jet hypersonique

Boeing planche sur un projet d'avion hypersonique capable de transporter des passagers de New York à Londres en seulement deux heures. Cela abrègerait le voyage d'environ 5 heures.

Le constructeur aéronautique a offert un aperçu de son protoype à l'occasion d"une conférence à Atlanta cette semaine.

Mais concevoir un appareil capable d'atteindre ou de dépasser Mach 5 (cinq fois la vitesse du son, soit 6.174 km/h) en toute sécurité, cela demande du temps.

Boeing estime que cela demandera 20 à 30 ans de travail.

Par comparaison, le Concorde français était un avion supersonique qui atteignait Mach 2. Un vol de New York à Londres s'effectuait en moins de 4 heures.

L'an dernier, le groupe américain Spike Aerospace a fait voler un prototype d'avion qui sera capable, à terme, d'atteindre Mach 1,6 et de transporter des passagers de New York à Tokyo en six à sept heures.

Spike Aerospace espère lancer son avion supersonique commercial d'ici 2023.