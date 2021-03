Bientôt des hôtels Atari, pour dormir dans "l'univers des jeux vidéo"

Les "hôtels Atari" disposeront notamment d'aires de jeux Atari, d'une boulangerie, d'un cinéma et d'une salle de sport, indique le groupe fondé en Californie en 1972.

Le groupe français de jeux vidéo Atari a annoncé un accord avec une holding pour la construction d'"hôtels Atari" à Dubaï, à Gibraltar et en Espagne, où les clients seront "plongés" dans l'univers des jeux vidéo.

Pour les nostalgiques du pionnier des jeux vidéo

L'accord de licence a été conclu avec le groupe ICICB, "un groupe de holding multinational", poursuit-il. Selon les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels.

ICICB est spécialisé "dans la mise en place de solutions et de projets innovants, ciblant en particulier la transformation liée au numérique", souligne le document, qui ne précise pas où ce groupe est basé et ne donne aucun autre détail sur les futurs hôtels (ni date, ni nombre, ni gamme).

Atari a été précurseur des jeux vidéo d'arcade puis de console avec Pong, lancé fin 1972. Il a été sauvé de la faillite en février 2013 par Ker Ventures, la holding du Français Frédéric Chesnais et par le fonds américain Alden. Il revendique un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises.