Aux Pays-Bas, Utrecht préserve ses abeilles avec des abribus fleuris

On le sait peu, mais les abeilles vivent désormais mieux en ville qu'à la campagne, où leur nombre diminue d'année en année. Pour leur fournir un habitat, la ville d'Utrecht (aux Pays-Bas) lance cet été une initiative écologique étonnante : recouvrir de fleurs le toit de ses abribus.

Ces petits espaces de verdure offrent ainsi aux abeilles de nouveaux espaces à polliniser et où butiner. Pour les habitants, la végétalisation des abribus permet d'améliorer la qualité de l'air et de rafraîchir l'atmosphère (Singapour a d'ailleurs adopté la même technique sur le toit de ses bus afin de ne plus devoir allumer la climatisation). La verdure permet aussi de capter la poussière fine au plus près de la route, et de stocker l'eau de pluie.

Près de 316 abribus ont été végétalisés à Utrecht. Ils ont aussi été équipés de bancs en bambou et de lampes à basse consommation, et il est prévu de les doter aussi de panneaux solaires. Une action qui s'accompagne d'autres promesses en matière de mobilité, comme 55 bus électriques d'ici à la fin de l'année, en vue d'une flotte entière de transports électriques d'ici 2028.

Les habitants sont aussi encouragés à doter leurs maisons de toits verts.