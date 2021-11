Au Maroc, des maisons Eco-dôme font renaître un certain savoir-faire local

Dans la ville marocaine d'Agouim sortent de terre des maison Eco-dôme, un habitat naturel et durable qui remet au goût du jour des méthodes de construction traditionnelles.

Construites en terre, ces habitations protègent non seulement l'environnement, en respectant notamment les ressources locales, mais s'avèrent plus rapides à construire, moins chères et beaucoup moins génératrices de gaz à effet de serre que les maisons de béton.