Assassin’s Creed : l'Irlande veut attirer un nouveau genre de touristes grâce au jeu vidéo

L’office du tourisme irlandais a eu l’idée de s’appuyer sur le jeu vidéo historique "Assassin’s Creed" pour réaliser sa nouvelle campagne promotionnelle. Une communication originale que l’éditeur Ubisoft et d’autres acteurs du tourisme ont déjà exploitée auparavant.

Après avoir décliné la franchise en livre pour enfants, Assassin’s Creed va aider le tourisme irlandais. Afin d’attirer un nouveau genre de touristes, l’Irlande n’a pas hésité à reprendre dans sa dernière campagne promotionnelle des images sorties de "La Colère des druides", extension du jeu vidéo "Assassin’s Creed Valhalla" sortie en mai dernier. Ce DLC centré sur l’Irlande du IXe siècle met en avant les magnifiques paysages du pays.

Et c’est exactement la promesse de cette publicité alternant entre images réelles et pixélisées, tirées du jeu vidéo, des lieux symboliques du pays. Dublin, le Benbulben, la Chaussée des Géants ou Les Collines de Tara sont ainsi mis en lumière. En attendant le parc Game of Thrones qui devrait être construit pour 27 millions d’euros…