Américains et Chinois sont les plus grands voyageurs du monde.

Mastercard vient de publier son "Global Destinations Cities Index: Origines", qui classe les pays en fonction de la fréquence de voyage des habitants. L'arrivée de la Chine continentale à la deuxième place constitue la grande nouveauté de cette édition 2019.

Les Américains sont les plus grands voyageurs du monde. A l'échelle de la planète, ils sont les plus nombreux à visiter les quatre coins du globe. Cancun, au Mexique, constitue leur ville préférée, devant Toronto (Canada) puis Londres (Royaume-Uni). Si on analyse le tiercé de leurs pays préférés, on retrouve à nouveau le Mexique. La proximité de la frontière autant que la tradition du sprin break entretenue par les étudiants américains sont des atouts pour le tourisme mexicain. Sinon, les Américains visitent le Canada en deuxième choix, et l'Italie en troisième.

L'autre pays le mieux représenté à travers les différents sites touristiques de la planète est la Chine continentale.

Mastercard rappelle que le pays se situait à la septième position il y a dix ans. A noter que les régions administratives telles que Hong Kong et Macao ne sont pas prises en compte. Proximité géographique oblige, Bangkok est la ville que les Chinois choisissent le plus, devant Séoul puis Tokyo. Dans le classement de leurs pays préférés, on retrouve successivement la Thaïlande, le Japon et les Etats-Unis.

En Europe, ce sont les Allemands, troisièmes du classement général, qui voyagent le plus. Palma de Majorque, dans les Baléares, est la destination N°1 des Allemands, devant Bolzano en Italie et le Tyrol en Autriche. On retrouve ces trois pays dans le palmarès de leurs destinations préférées, à savoir l'Italie, l'Espagne et l'Autriche.

Malgré son nombre d'habitants beaucoup plus restreint comparés aux deux plus grands pays voyageurs, et alors même que son propre territoire est une destination rêvée pour de nombreux touristes, la France est aussi l'un des pays dont les habitants voyagent le plus. Elle se situe à la cinquième place, juste derrière le Royaume-Uni. Les villes favorites des voyageurs tricolores sont Londres, Marrakech et Barcelone. Côté pays, ce sont l'Espagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni qu'ils visitent le plus.

Cette étude est construite à partir de l'analyse de 200 villes sur la base d'études réalisées par des organismes tiers et sur des analyses exclusives en fonction du nombre de visiteurs internationaux ayant séjourné plus de 24 heures dans une ville et des dépenses transfrontalières de ces mêmes visiteurs dans ces villes en 2018. Le classement des principales destinations par pays d'origine est obtenu en additionnant tous les séjours d'une nuit des résidents des marchés d'origine dans chacune des destinations couvertes par l'indice mondial Mastercard Global Destination Cities Index.

Voici le top 10 des pays les plus émetteurs de touristes à l'international:

1. Etats-Unis

2. Chine continentale

3. Allemagne

4. Royaume-Uni

5. France

6. République de Corée

7. Japon

8. Canada

9. Fédération de Russie

10. Taïwan