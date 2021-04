Alowaa, une appli pour se faire des amis tout en soutenant le tourisme culturel.

Vous aimez faire de nouvelles rencontres lorsque vous voyagez ? Deux frère et sœur ont lancé "Alowaa", une application de rencontres spécialement pensée pour les baroudeurs désireux de nouer de nouvelles amitiés.

Un contexte qui n'a pas pour autant découragé Jeanne et Henri Barraya. Leur application, si elle garde son concept de base, a, depuis, été repensée comme un outil permettant de faire des rencontres mais aussi de soutenir les acteurs du secteur touristique et culturel.

Pas toujours facile de faire connaissance avec d'autres personnes lorsque l'on parcourt des contrées inconnues, à moins de passer par des applications de rencontres amoureuses. C'est le constat fait par Jeanne et Henri Barraya, deux frères et sœurs à l'âme baroudeuse.

L'appli soutient le secteur touristique en attendant la reprise

Les deux fondateurs d'Alowaa ont notamment imaginé une fonctionnalité permettant aux établissements partenaires (musées, bars, cinémas, théâtres, restaurants...) de créer des activités pendant les "heures creuses" de fréquentation.

"Cela permet aux entreprises du tourisme qui ont été touchées par la crise de rebondir en attirant une nouvelle clientèle", expliquent-ils.

"Leur référencement est meilleur, donc ils augmentent leurs revenus."

Avec Alowaa, il sera possible à la fois de participer à des événements culturels et de faire des rencontres mais aussi de créer son propre événement ou encore de discuter avec d'autres utilisateurs via un service de messagerie instantanée intégré à l'appli. Les internautes qui souhaitent soutenir le projet ont encore trois jours pour réaliser un don sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank (à partir de dix euros, avec contreparties).