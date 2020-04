Airbnb renforce ses règles d'hygiène pour rassurer ses clients.

Airbnb a dévoilé lundi un nouveau protocole de nettoyage et de désinfection des logements listés sur sa plateforme dans l'espoir de rassurer ses clients et de faire repartir les réservations, qui ont subi un coup d'arrêt avec la pandémie de coronavirus.

Cette initiative, qui doit être lancée en mai, prévoit l'attribution d'une certification aux hôtes ayant rempli une formation sur les nouvelles règles d'hygiène, développées sur la base des recommandations des autorités sanitaires américaines et d'experts de la santé.

"Alors que les gouvernements gèrent la crise sanitaire et ont commencé à étudier des restrictions à mettre en place avant de réautoriser les voyages, nous nous préparons activement à soutenir notre communauté et à préparer l'avenir du tourisme, en nous concentrant sur la santé et la prévention", a souligné la société dans un communiqué.