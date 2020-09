Airbnb : les Etats-Unis champions de la propreté renforcée contre le Covid-19

La location d'hébergement entre particuliers n'échappe pas non plus au renforcement des protocoles sanitaires pour éliminer toute trace de SARS-Cov-2.

Un programme spécifique a été mis en place par Airbnb avant l'été pour inciter les hôtes à respecter des directives de nettoyage. Et sur ce point, les États-Unis font figure de meilleur élève.

Depuis le mois de juin dernier, Airbnb a attribué à plus d'un million d'annonces le label "propreté renforcée". Ce marqueur rassurant pour les voyageurs fait suite à un programme publié par le géant de l'hébergement, disponible en 61 langues et dans 220 pays, qui indique toutes les étapes de protocole de nettoyage et donne des conseils sanitaires pour continuer d'accueillir des touristes dans les conditions les plus sereines possible.

Les voyageurs peuvent désormais trouver un logement dans la riche bibliothèque Airbnb en filtrant uniquement les hôtes ayant obtenu ce label. Dans cette catégorie, les États-Unis sont le mieux placés, devant successivement la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Mexique, le Brésil, l'Australie, le Canada et la Grèce, d'après les données arrêtées au 18 août.