A l'aéroport et dans l'avion, ce ne sera plus le même voyage

Des masques et du désinfectant, encore moins de contacts et peut-être davantage d'attente : pour ceux qui retrouveront cet été les aéroports et les avions après un an et demi de pandémie, ce ne sera plus tout à fait le même voyage.

Bon à savoir : dès le 1er juillet, les Belges qui n’auront pas pu être complètement vaccinés, pourront bénéficier de deux tests PCR gratuits pour partir à l’étranger.