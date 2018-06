61% des voyageurs choisissent une destination pour ses spécialités culinaires

Plus de la moitié des baroudeurs confient repérer les pays où ils pourront réaliser des découvertes croustillantes pour leurs papilles, révèle une étude Booking.com ce mercredi 6 juin. La cuisine est devenue un critère de choix pour voyager. L'Asie constitue la région du monde la plus sollicitée.

Tester des restaurants, participer à des ateliers de cuisine locaux... Il existe un tas d'idées pour se faire une opinion de la cuisine d'un pays et prendre des photos ultra-colorées et variées. Les marchés sont l'un des meilleurs exemples. Plus de la moitié des répondants à cette étude (51%) souhaitent en arpenter les allées pour découvrir la street-food locale cette année. Pour cette quête, la ville de Jeonju en Corée du Sud constitue un must, d'après les avis des voyageurs qui ont déjà réservé sur Booking.com.

Parmi l'une des motivations de ces "globe-croqueurs" : vivre une expérience authentique, rapportent 54% d'entre eux. Plus nombreux encore (57%), les voyageurs sont à la recherche de nouveaux goûts.

Plus d'un tiers des voyageurs internationaux prévoient de réaliser un voyage gastronomique en 2018. Une nouvelle forme de séjours largement soutenue par la jeune génération née entre 1980 et 2000 (40%).

En compilant les commentaires de ses voyageurs, Booking.com a dressé un panorama de ces destinations prescrites pour un voyage culinaire. L'Asie impose sa marque, à commencer par la Malaisie, qui ouvre le classement avec la ville d'Ipoh, située au nord de Kuala Lumpur. Elle est également représentée par la ville de Johor Bahru (4e). Taïwan est deuxième, avec la cité moderne de Kaohsiung, tandis que la Japonaise Nagoya est troisième. A noter que la France n'arrive que huitième, représentée par Colmar.

Cette étude a été réalisée auprès de 56.727 personnes ayant voyagé au cours des douze derniers mois ou qui planifient de le faire dans les douze prochains, habitant en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, en Colombie, en Allemagne, en France, en Espagne, à Hong Kong, en Indonésie, en Inde, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, en Malaisie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Russie, à Singapour, en Thaïlande, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis, au Danemark, en Croatie, en Suède et en Nouvelle-Zélande). Les participants ont répondu à une enquête en ligne en octobre 2017.