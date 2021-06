5 idées d’escapades originales accessibles en train

L'été est définitivement là, les oiseaux chantent, les terrasses et les restos sont ouvertes, ça donne envie d'aller se promener. S'il est parfois encore difficile de se déplacer en dehors de nos frontières, il existe bien des choses à découvrir dans notre plat pays. Voici 5 idées d’escapades en Belgique accessibles en train :

1. (Re)découvrir notre capitale autrement et retrouver son âme d’enfant

4 images © Getty

(Re) visiter Bruxelles : un classique. Il y a tant de choses à voir et à découvrir dans notre capitale riche et diversifiée ! Pour pimenter votre escapade, l’énorme parc de trampolines Jump XL situé à la rue Tielemans propose, par exemple, des sessions d’1 ou 2h de galipettes et de sauts dans les airs pour retrouver son âme d’enfant. Le complexe sportif est accessible facilement à partir des gares de Bockstael et de Tour et Taxi et se trouve non loin du Jardin du Fleuriste, un magnifique écrin de nature caché dans les parcs et jardins royaux de Laeken.

2. Aller manger dans la meilleure friterie du pays

4 images © Getty Images

Le samedi 1er août, c’est la fête internationale des frites belges. C’est un bon prétexte pour aller manger dans le meilleur fritkot du pays… qui est accessible facilement en train ! Selon le "classement des meilleures friteries de Belgique", il s’agirait de l’Arrêt 110, situé à 15 minutes à pied de la gare de Péruwelz. Mais ce n’est pas la seule friterie à faire la fierté de cette petite ville du Hainaud Picard ! La friterie Le Soleno, qui se trouve à 2 kilomètres de la gare – juste à côté de la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours et à l’orée du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut (côté Belge) et du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut (côté français) - s’est hissée en troisième place du classement, devant Délice Frite qui a raflé la 8e place. Il n’y a pas à dire, on sait faire des frites à Péruwelz !

3. Visiter la ville de Gand en kayak

4 images © Lucy Dricot

Les canaux qui traversent le centre-ville historique de Gand offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir la "Cité des comtes" de manière un peu insolite. Il est en effet possible de louer un kayak pour quelques heures et d’ainsi allier les plaisirs du citytrip, du sport et du bain de nature. Une expérience inédite à faire en famille, entre amis, ou en amoureux… et ça change de la traditionnelle descente de la Lesse !

4. Aller voir les "têtes de moutons" de Lierre et manger des pralines

Les Schapenkoppen (Têtes de Mouton) sont l’emblème de Lierre (en néerlandais Lier), une petite ville située dans la province d’Anvers et accessible en 40 minutes de train au départ de Bruxelles. Selon le site de l’office de tourisme de Lierre, la légende veut qu’au XIVe siècle, "le duc Jean II voulu remercier les locaux pour leurs bons services durant la bataille qui l’opposa à Malines. Les Lierrois purent choisir leur récompense : une université ou un marché au bétail. Ils optèrent pour la deuxième proposition et l’université fut établie à Louvain (Leuven)." Cocasse, n’est-ce pas ? Lire aussi : Les plus beaux villages de Belgique : un tour en Flandres Depuis, cette paisible petite ville néerlandophone arbore fièrement un Monument aux Têtes de Mouton (Schapenkoppenmonument) et a même inventé des pralines artisanales en forme de logo de tête de mouton ! Le Schapenkoppenmonument est situé juste à côté de la Tour Zimmer, qui abrite une impressionnante horloge astronomique et qui borde la Nèthe, sur laquelle il est possible de faire des croisières à bord d’anciennes barques de pêche à l’anguille.

5. Faire une chasse aux trésors à Hamoir