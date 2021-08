5 chambres d'hôtel minimalistes au design de rêve

Dans le cadre de la publication de leur dernier look book, le site de design et architecture Dezeen a sélectionné les chambres d'hôtel les plus impressionnantes ou surprenantes. Le but de cette publication ? "Inspirer les designers travaillant sur les projets de l'industrie hôtelière (...) Ces chambres d'hôtel étonnantes, qui vont de couleurs vives à un style épuré et minimal, peuvent servir d'inspiration à ceux qui conçoivent des chambres pour des projets d'accueil ou pour la maison", rapporte le cahier de tendances. La sélection fait la part belle au minimalisme et aux couleurs raffinées. Dezeen prouve, par la même occasion, qu'en matière de style, "less is more" : en faire moins, c'est souvent faire mieux.

L'Hôtel Monville au Canada, par ACDF Architecture

Dans cet hôtel au design minimaliste, on ne fait pas dans la dentelle ni dans les couleurs mais dans le monochrome. Les tons noir et blanc tranchent avec des matériaux chaleureux pour apporter de la matière et de la luminosité à la chambre. Les têtes de lit et les chaises sont en chêne massif pour éclairer l'espace. Infos : www.hotelmonville.com

Le Círculo Mexicano au Mexique, par Ambrosi Etchegaray

En plein cœur de la ville de Mexico, un bâtiment du XIXe siècle a été redécoré et réhabilité par l'agence d'architecture Ambrosi Etchegaray. A contre-courant de l'esprit grandiloquent et coloré du pays, dont Frida Kahlo est la grande représentante, le cabinet propose des chambres dépourvues d'ornementation, qui s'inspirent de l'approche minimale. Une série de plinthes en bois en forment les blocs de tables, les armoires de rangement et les sommiers des chambres. Infos : www.circulomexicano.com

Whitworth Locke en Angleterre, par Grzywinski+Pons

Le studio new-yorkais Grzywinski+Pons s'est inspiré d'affiches vintage vantant les mérites du commerce entre Manchester et "les coins plus chauds et plus lumineux du globe" pour concevoir les chambres de cet hôtel. La palette de pastels utilisés s'inspire directement des années 1800. Les murs en briques apparentes ont été peints en rose saumon. Le choix du doré a été fait pour les appliques et quelques accents vert pistache viennent relever le décor. Infos : www.lockeliving.com

Hôtel Saint Vincent aux États-Unis, par Lambert McGuire Design

Cet ancien asile d'enfants datant du XIXe siècle situé à La Nouvelle-Orléans a été reconverti en hôtel. A Saint Vincent, pour honorer le passé, on a donc choisi du gris foncé sur les murs et plafonds. Pour casser l'aspect triste de la couleur sombre, de tissus d'ameublement cossus ont été utilisés, comme du velours rouge ou du jaune vif. Infos : https://saintvincentnola.com

Barceló Torre de Madrid en Espagne, par Jaime Hayón