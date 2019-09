5 bateaux pour rêver du grand large

Pas moins de 638 bateaux prendront possession du vieux port et du port Canto de Cannes à l'occasion du Yachting Festival, qui démarre le 10 septembre. Cette grand-messe du luxe nautique, l'une des salons les plus importants pour plaisanciers et chantiers, est une occasion rêvée d'approcher ces géants de la mer, qui surprennent par leurs dimensions, leur esthétisme, mais aussi leurs innovations techniques. Voici les cinq unités à ne pas rater.

La star Gunboat 68. Le port de Cannes prêtera ses eaux à ce catamaran de croisière, long de près de 21 mètres et ne pesant que 17,80 tonnes. Une toute première sortie en grande pompe pour l'une des stars de ce Yachting de Cannes 2019. Les chantiers Gunboat ont confié le design intérieur à Christophe Chedal Anglay et Patrick Le Quément. C'est l'un des bateaux les plus en vue du moment. Le grand navigateur français Loïck Peyron a d'ailleurs apporté sa contribution à sa conception.

L'électrique Silent 55S2. Le Silent 55 passe au tout électrique. Le catamaran de luxe avait été présenté l'année dernière à Cannes. Le bolide fait son grand retour dans une version encore plus aboutie, dotée de panneaux solaires pour voguer à 100% électrique. C'est surtout la puissance des moteurs et des batteries qui font la différence avec la version de l'année dernière. En vitesse maximale, ce monocoque file jusqu'à 185 nœuds. Côté confort, il compte cinq cabines et peut accueillir jusqu'à dix personnes.

L'intriguant Sunreef 80. Les petits curieux ne pourront s'empêcher d'approcher le voilier polyvalent des chantiers Sunreef Yachts pour découvrir de plus près le confort et les dimensions de ce bolide récemment acheté par le joueur de tennis Rafael Nadal. Le multicoque est un bijou luxueux bénéficiant de finitions en teck et doté d'un pont supérieur où une surface de 54 m2 permet de regarder vers le large avec un maximum d'espace. On peut d'ailleurs y installer un jacuzzi, des bains de soleil et un bar avec barbecue. La star devrait prendre possession de son bateau à voile l'année prochaine.

Le géant Baglietto 48M T-line. 47,6 mètres de long. 9,50 mètres de large. 430 tonnes. Les mensurations du nouveau Baglietto attireront le regard. Ce sera le plus grand yacht à découvrir lors du festival cannois. Le mastodonte réunit six cabines et douze couchages. C'est un bateau à moteur dont les mesures sont telles qu'une piscine à débordement ravit les chanceux montés à bord. A l'arrière du bateau, une salle de gym leur garantit de rester en forme. Les espaces sont larges et surprendront les curieux, comme cette grande suite parentale installée sur le pont principal.