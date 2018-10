45% des Européens voyageurs disent merci à l'inventeur de la valise à roulettes

Pour plus de quatre Européens sur dix, la valise à roulettes constitue l'invention qui a le plus révolutionné le voyage, rapporte ce lundi 15 octobre une étude du voyagiste Lastminute.com publiée à l'occasion de ses vingt ans.

Low cost, amélioration du confort et des services dans le train comme dans l'avion, explosion du co-voiturage... Le voyage a connu une véritable révolution au cours de ces vingt dernières années, accompagnée par le développement d'un grand nombre de nouveaux voyagistes. Pour ses vingt ans, LastMinute.com, qui a démarré au moment de l'explosion de la bulle internet en 1998, s'est interrogé sur ces accessoires et outils dont ne peuvent plus se passer les voyageurs.

Avec 45% de plébiscites, les Européens placent en haut du podium la valise à roulettes, tout autant que les Français (46%). Si 29% de ces derniers (contre 27% des Européens) ne pourraient plus faire autrement sans la réservation en ligne, 32% des Européens voient en Google Maps la deuxième révolution la plus importante.

Les caméras numériques constituent l'autre bijou de technologie que les vacanciers n'oublient surtout pas (24% des Européens et 28% des Français). A noter que les moteurs de recherches (16% des Français et 12% des Européens) ont aussi écrit une nouvelle page de l'histoire du voyage, tout autant que l'enregistrement en ligne (15% des Français et 18% des Européens).

Cette enquête a été réalisée du 18 mai 2018 au 15 juin 2018, auprès d'un échantillon de 10.000 adultes (18 ans et plus) sondés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne.