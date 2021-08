12 gagnants Airbnb vont pouvoir vivre n’importe où dans le monde gratuitement pendant un an

La plateforme de location de logements Airbnb a dévoilé le mardi 3 août les douze gagnants de son programme "Live Anywhere", imaginé pour accompagner les nouvelles tendances des modes de vie flexible et nomade. Ces douze candidats participeront à l’amélioration, aux mises à jour et aux innovations de la plateforme en partageant leurs expériences. Parmi les douze gagnants figurent trois Français, dont un duo lié par douze ans d’amitié : Guillaume, 31 ans et Steven, 30 ans. Rencontrés sur les bancs de leur classe préparatoire, les deux amis ne se sont jamais quittés depuis. Depuis quelques mois, Guillaume depuis Boston et Steven depuis Londres, planchent sur un projet commun alliant travail et voyage. "On avait déjà prévu un plan plus ou moins précis, mais le fait que l’on soit sélectionné change la tournure du projet. Cela le facilite grandement", explique Steven. "Le monde s’ouvre et bouge beaucoup", déclare Steven. Bien conscient de ces changements, Airbnb souhaite s’adapter. D’après les chiffres communiqués par la plateforme, la part des séjours longs a augmenté de 10% lors du premier trimestre 2021 en comparaison à l’année 2019. Les voyageurs réservent également plus en dehors des grandes villes, dans les zones rurales (45% des réservations à l’été 2021 comparé à l’été 2019).

Espagne, Grèce, Malte et Japon

Dès septembre, les deux compères partiront pour Valence en Espagne, puis continueront leur périple en Grèce ou encore à Malte. En octobre, ils se dirigeront vers l’Asie où la visite du Japon est très attendue. "Le pays est la pièce maîtresse du voyage. Guillaume étudie le japonais depuis douze ans et se fascine pour la culture", raconte Steven. Bien qu’ils aient l’habitude de travailler depuis l’étranger, ce sera pour Steven la première expérience de nomadisme pure. Il planchera à temps complet sur le projet entrepreneurial qui lie l’écologie et le voyage, tandis que Guillaume continuera de travailler en partie pour la société de fintech qui l’emploie aujourd’hui. "Je suis très excité de changer de mode de travail, et de pouvoir demain avoir un bureau en face de la mer par exemple", s’enthousiasme Steven. Lire aussi : 8 logements Airbnb avec des vues incroyables Pour sa part, il n’appréhende pas d’être son propre chef et estime pouvoir alterner entre les moments de travail et de visite. "A la base, je suis assez rigoureux et je suis conscient que l’on a un an pour créer quelque chose. On va y mettre tout notre cœur", déclare-t-il.

