11 millions de voyageurs sont montés à bord de l'Eurostar en 2018

Le nombre de passagers ayant emprunté l'Eurostar en 2018 a progressé de 7%, indique la compagnie de chemins de fer. Jamais les trains à grande vitesse du tunnel sous la Manche n'avaient transporté autant de voyageurs.

Sous l'effet de l'ouverture des trajets de l'Eurostar en direction d'Amsterdam en avril 2018, la fréquentation du tunnel sous la Manche via les trains Eurostar a logiquement progressé entre 2017 et 2018. L'entreprise chiffre à plus de 250.000 le nombre de personnes ayant profité de ce nouvel itinéraire. La liaison sera renforcée à compter de juin prochain.

Le succès d'Eurostar tient aussi à la fréquentation des touristes américains, dont le nombre a augmenté de 9%, rapporte Eurostar.

Du côté des ventes de billets, la compagnie ferroviaire avance une hausse de 12% au cours des douze derniers mois, représentant 1,1 milliard d'euros.

En 2017, Eurostar avait franchi la barre symbolique des 10 millions de passagers transportés. Depuis son lancement en 1994, plus de 190 millions de voyageurs sont montés à bord de l'Eurostar.