1,3 milliard de touristes dans le monde en 2017

En 2017, les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 7% pour totaliser 1,3 milliard de touristes, d'après le dernier bilan officiel de l'Organisation mondiale du tourisme publié ce lundi 27 août. Le monde n'a jamais compté autant de voyageurs.

Selon l'OMT, 2017 constitue une nouvelle année record pour le tourisme, avec la plus forte progression de touristes internationaux depuis 2010. Plus concrètement, 84 millions de voyageurs supplémentaires ont exploré le monde, par rapport à 2016. L'Afrique a enregistré une hausse de 9% des arrivées tandis que l'Europe constitue la deuxième région du monde où la progression est la plus importante, soit +8%.

En 2017, la France a constitué la première destination la plus visitée, devant l'Espagne.

Les Chinois sont les voyageurs qui dépensent le plus dans le monde, leur portefeuille s'élevant à 258 milliards d'euros en 2017, soit près d'un cinquième des dépenses touristiques mondiales en 2017.

2018 ne devrait pas marquer un coup d'arrêt à ce boom touristique. Les arrivées internationales ont augmenté de 6% entre janvier et avril derniers.