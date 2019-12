Zurich, championne européenne de la mobilité urbaine

Le rapport a étudié toutes les options de déplacement, même les taxis et tout ce qui concerne l'économie partagée , à savoir trottinettes, voitures ou vélos en location. Résultat, on découvre que les vélos en libre-service ont pris d'assaut toute l'Europe, à l'exception de Rome, Porto, Edimbourg et Bratislava.

Londres en queue de peloton

Londres est 26e du classement - © LUNAMARINA - Getty Images/iStockphoto

Par ailleurs, compte tenu de son agglomération dense, Londres apparaît comme la moins pratique pour les usagers, et bénéficie du plus petit réseau.

La capitale britannique est 26e de ce classement, qui compte 30 positions.

Et choisir un taxi pour se rendre au travail constitue le choix le moins économique en comparaison avec Lisbonne et Porto, au Portugal, qui compte le réseau de taxis le plus développé. Une course en taxi coûte ainsi huit fois plus cher à Londres, Genève et Zurich.

Bruxelles se situe à une honorable 8ème place du classement.

Consulter le classement: www.omio.fr/voyage