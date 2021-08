Voyage en France : l'Estérel, une forêt comme au cinéma

Avec ses pitons pourpres, la forêt domaniale de l'Estérel, dans le Var, a le pouvoir de transporter le promeneur dans un ailleurs sauvage et volcanique. Orient ou Far West ? Escapade entre forêt et rochers, dans un massif qui a servi de décor à de nombreux films.

Depuis le village d'Agay dans le Var, il suffit de suivre la RD559 pour que soudain, les palmiers de la Côte d'Azur percutent le Far-West américain. Il y a 250 millions d'années, naissait ici le massif montagneux de l'Estérel. De l'embrasement volcanique originel, le lieu garde d'étonnants pitons couleur d'incendie, en surplomb sur la Méditerranée.

Rouge feu, bleu azur, mais surtout vert forêt, tel est l'Estérel, dont la roche déchiquetée porte les quelques 6.000 hectares d'une forêt domaniale haute en couleurs.

Au 19e siècle, les peintres impressionnistes, Claude Monet en tête, s'éprennent de sa surprenante palette contrastée.

Un siècle plus tard, c'est au tour des cinéastes comme l'Américain Otto Preminger de s'amouracher de ce morceau de côte boisée, en commençant par l'iconique RD559, qui apparaît dans de nombreux longs métrages. Pour faire connaissance avec le massif, Christophe Pint-Girardot, de l'Office national des forêts (ONF), conseille d'ailleurs de les imiter, en empruntant cette route que les locaux ont poétiquement rebaptisée route de la Corniche d'or.

Un ancien sentier muletier, devenu légendaire pour ses à-pics vertigineux sur la Grande Bleue : du "Clan des siciliens" à "L'Arnacoeur", ses lacets entre rocher et rivage ont excité l'imagination de plus d'un réalisateur, "comme toute la forêt de l'Estérel, en réalité, qui représente un immense espace de tournage de films," s'exclame Christophe Pint-Girardot.

Et le forestier d'égrener les anecdotes : l'humoriste Bourvil sur une plage de galets, l'acteur Guillaume Canet en hydroglisseur sur le lac du Grenouillet… jusqu'au réalisateur américain Woody Allen, qui, en 2015, pour son idylle rocambolesque "Magic in the moonlight", filme les stars Emma Stone et Colin Firth filant en cabriolet sur les virages d'une route forestière.