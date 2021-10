Voici le quartier le plus cool du monde selon Time Out

Après des mois à ronger votre frein en évitant de passer les frontières, voici que le magazine Time Out publie son top des quartiers les plus cools de la planète. Voilà une parfaite prescription pour reprendre le chemin du voyage, partir visiter des quartiers incroyables. Chaque année Time Out propose sa liste de 10 quartiers les "plus cools du monde" et cette année est bien différente de l'édition 2020 !

Direction Nørrebro, à Copenhague au Danemark, à moins que vous ne préfériez retrouver le goût de l'Amérique, dans le quartier d'Andersonville de Chicago.