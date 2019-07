Visite des paysages viticoles protégés par l'Unesco

Nous voilà au sud de Turin, dans le Piémont , où le tout premier paysage viticole transalpin a été reconnu par l'Unesco. On le reconnaît grâce aux collines et aux châteaux qui surplombent les domaines. Ici, on prépare les célèbres vins comme le Barolo, le Barbaresco, l' Asti spumante ou encore le Barbera d'Asti. L'Unesco a protégé 10.000 hectares de cette superficie, dont la beauté concourt autant que la qualité des vins à la célébrité des lieux. Le château de Cavour est par exemple intégré à l'inscription sur la liste. Il se situe juste à côté d'Alba, où l'on trouve la fameuse truffe blanche.

Attention à ne pas se méprendre: ce n'est pas le prosecco qui est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, mais une partie bien distincte de sa région de production . Pentes abruptes, petites parcelles de vignes, le terroir de Conegliano et Valdobbiadene, qui se situe à cinquante minutes de train de Venise , constitue un paysage à part, qu'il est délicieux de photographier. Les vignes sont en effet élevées et taillées de sorte que cela apparaît comme des croisillons. Côté vins, les deux communes bénéficient d'une "denominazione d'origine controllata e garantita", qui garantit la provenance des nectars. Ce sont les appellations les plus prestigieuses du prosecco. Car la production du vin effervescent italien s'étire jusqu'à Trieste, dans le Frioul.

La même année, les climats en Bourgogne sont eux aussi reconnus. Pour la première fois, le caractère insolite et spécifique de ses parcelles qui se différencient de leurs voisines par leur terre, leur histoire, leur sol et leur micro-climat est reconnu. "Les Climats expriment le fait culturel unique par lequel une communauté humaine a choisi la référence au lieu (un Climat) et au temps (le millésime) comme marqueur de la qualité et de la diversité d'un produit hautement reconnu" écrit l'Unesco. Avec trois paysages viticoles protégés, la France est aujourd'hui le pays bénéficiant du plus grand nombre de terroirs du genre reconnus.

En juillet 2015, l'Unesco prend la décision d'accélérer sa reconnaissance des paysages viticoles tricolores et démontre que la France dispose d'un terroir particulier qui participe à la renommée de ses vins. Ce n'est pas le champagne en lui-même que l'instance protège mais toute l'histoire et le terroir qui lui ont donné naissance. Sont surtout reconnus les vignobles historiques d'Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise à Reims et l'avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Epernay.

Le célébrissime vignoble bordelais fut le tout premier paysage viticole à obtenir une protection de la part de l'Unesco. C'était en 1999. L'organisation internationale décrit Saint-Emilion comme exceptionnel . On parle ici de 7.847 hectares et des huit villages intégrés au sein de la juridiction. Outre la grotte et l'ermitage de Saint-Emilion, de nombreux témoignages du passé datant du VIe siècle jusqu'au XIXe concourent à donner au panorama un caractère particulier sur le plan architectural . Et c'est cela aussi que l'Unesco a souhaité reconnaître.

Portugal

L'île du Pico (Açores)

Voici l'un des paysages viticoles les plus insolites de la planète. Sur l'une des neuf îles volcaniques de l'archipel des Açores, perdu en plein milieu de l'Océan Atlantique-Nord, les hommes ont organisé la conduite de la vigne en construisant de longs murs qui remontent vers l'intérieur des terres. Les parcelles sont ainsi rectangulaires et collées les unes à côté des autres, à l'abri du vent. Le panorama est magnifique et a été inscrit à l'Unesco en 2014 et ce, même si la viticulture a décliné. L'Unesco a souhaité reconnaître l'authenticité et le caractère préservé de ce paysage, qui a évolué au cours de plus de 500 ans.

Le Haut-Douro

La vallée du Douro est une destination oenotouristique connue depuis de nombreuses années par les amoureux de Bacchus. Berceau de la production du célèbre Porto depuis le XVIIIe siècle, la région est façonnée par les flots de ce fleuve et de ses affluents: Varosa, Corgo, Távora, Torto et Pinhão. Ici, on découvre des vignes installées en terrasses, étalées sur une superficie de 24.600 hectares. On y produit du vin depuis 2.000 ans. On y découvre encore quelques terrasses cultivées avant la crise du phylloxéra de 1860.