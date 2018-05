Visite des 5 plus grands aquariums du monde

A compter du 19 mai prochain, Nausicaa (Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais) deviendra l'un des plus grands aquariums du monde, grâce à un bassin de 10.000 m3. Avant de découvrir les 22.000 nouveaux poissons et mammifères marins boulonnais qui s'ajouteront à l'exposition vivante, tour d'horizon de ces autres destinations dans le monde qui attirent les curieux autour des structures aquatiques les plus impressionnantes.

Georgia Aquarium - Atlanta, Géorgie, Etats-Unis

L'aquarium d'Atlanta constitue la Mecque des amoureux de la mer compte tenu de ses 120.000 animaux présentés, dont des raies manta. Les espèces sont réparties en fonction de continents pour une meilleure compréhension de leurs origines. Surtout, l'aquarium offre une réelle expérience avec les requins-baleines, plus grand poisson des mers, avec lesquels on peut nager. L'établissement fournit tout l'équipement nécessaire. Les visiteurs peuvent même réserver une rencontre avec les beluga, ces fameuses baleines blanches ressemblant aux dauphins, qui vivent dans l'océan Arctique. Enfin, une attraction en réalité virtuelle permet de plonger pour s'approcher des espèces préhistoriques qui peuplaient jadis les mers.

Dubaï Aquarium and Underwater zoo - Dubai, Emirats Arabes Unis

Il est sans doute l'un des aquariums les plus célèbres dans le monde du fait de son adresse. Le bassin est en effet installé au troisième étage du gigantesque centre commercial de l'Emirat Arabe. 33.000 animaux aquatiques, représentants de 140 espèces, y vivent. Les visiteurs sont généralement impressionnés par le tunnel de 48 mètres de long qui traverse l'espace marin et donne l'impression d'une vraie plongée dans les profondeurs de la mer. Les plus téméraires osent participer à une rencontre avec les requins de l'aquarium, grâce à une cage sécurisée et un équipement dédié.

Ushaka Marine World - Durban, Afrique du Sud

L'aquarium s'inscrit au cœur même d'un parc d'attractions. Il est le plus grand du continent africain. Ici aussi, les visiteurs peuvent plonger en toute sécurité pour observer de très près les requins, rencontrer les dauphins ou plonger dans le bassin des raies pour leur donner à manger. Une île a été spécifiquement imaginée pour réunir ces expériences. La visite est complétée par des spectacles de dauphins et de phoques.

Shangai Ocean Aquarium - Shanghai, Chine

Les quatre tunnels de l'aquarium de Shanghai sont bien sûr ses principaux atouts. Aucun autre bassin dans le monde ne propose de telles infrastructures, d'autant que la vue est possible jusqu'à 270 degrés par endroit. Plus de 15.000 animaux appartenant à quelque 400 espèces évoluent dans ces espaces marins. La visite s'effectue au gré des continents et des espèces marines qui leur sont rattachées.

Aquarium Churaumi - Okinawa, Japon

Pour les baroudeurs qui osent sortir des sentiers battus lors d'un road trip au Japon, rejoignant l'archipel d'Okinawa, un détour par Churaumi s'impose. Localisé dans le grand parc de Motobu, en lieu et place de ce qui fut l'Exposition Internationale de la mer de 1975, il est le deuxième plus grand aquarium au monde. 19.000 m2 d'exposition permettent d'observer poissons et mammifères marins, dont les raies manta. Une baie vitrée de 22 mètres constitue le dispositif le plus impressionnant pour mesurer la grandeur d'espèces comme les requins-baleines.