Vienne offre des "jetons culture" à ceux qui délaissent la voiture

Culture contre voiture

Grâce à un système de traçage qui reconnaît le mode de transport utilisé, les économies de 20 kilogrammes de CO2 réalisées par rapport à un même trajet effectué en voiture donneront droit à un "jeton culture". Chacun de ces jetons pourra ensuite être échangé contre une entrée dans l'une des quatre institutions associées: un musée, une salle d'exposition, une salle de concert et un théâtre.

Selon la responsable du projet il est possible de gagner un jeton en se rendant au travail par des modes de transports alternatifs pendant 15 jours en moyenne.

Une période de test de six mois va commencer le 26 février prochain auprès d'un millier d'utilisateurs. Si elle se révèle concluante, cette expérimentation sera proposée au grand public à l'automne.

La capitale autrichienne offre à ses 1,8 millions d'habitants des transports publics efficaces pour seulement un euro par jour s'ils sont dotés d'une carte annuelle de transports publics. Vienne compte désormais plus d'abonnements annuels au métro, au bus et au tramway que de voitures immatriculées. Le gouvernement autrichien de coalition entre les conservateurs et les écologistes, qui a prêté serment début janvier, vise la neutralité carbone à l'horizon 2040, soit dix ans avant les objectifs européens.