Vienne est la ville la plus agréable à vivre dans le monde

Melbourne n'est plus la ville où la qualité de vie est la plus enviable. Après sept années au top, la ville australienne a été supplantée par Vienne dans le classement dressé chaque année par le cabinet britannique the Economist Intelligence Unit, publié mardi 14 août.

Avec un score de 99,1, la capitale autrichienne constitue la destination la plus agréable dans le monde. Elle devance d'un cheveu la star de la catégorie, Melbourne, qui obtient un score de 98,4. Osaka, au Japon, complète le trio gagnant, grâce entre autres à son taux de criminalité en déclin.

Ce classement consiste à répertorier 140 villes dans le monde en fonction de leurs infrastructures, systèmes d'éducation et de santé, mais aussi leur stabilité, la qualité de l'environnement et l'offre culturelle, afin de déterminer celle présentant la meilleure qualité de vie.

Seules deux destinations européennes font partie du top 10, Vienne étant accompagnée de Copenhague (Danemark) à la neuvième position. Au sein des dix premières places, le Canada impose trois de ses représentantes (Calgary 4e, Vancouver 6e, Toronto 7e) et constitue donc le pays où on vit le mieux, aux côtés de l'Australie, qui obtient autant de porte-drapeaux (Sydney 5e et Adélaïde 10e sans oublier Melbourne, 2e donc).

A l'inverse, Damas, en Syrie, est la ville la moins recommandable, avant Dhaka au Bangladesh et Lagos au Nigeria.

A noter que cinq destinations ont particulièrement amélioré la qualité de vie de leurs habitants : Abidjan (Côte d'Ivoire), Hanoï (Vietnam), Belgrade (Serbie), Téhéran (Iran) et Ho Chi Minh Ville (Vietnam).