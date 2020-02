Val Thorens est la station de ski la plus recherchée sur Google.

La station de ski la plus hautement perchée d'Europe est aussi celle qui attise le plus la convoitise des internautes: d'après des données publiées par SemRush pour l'année 2019, Val Thorens concentre le plus grand nombre de recherches saisies sur Google.

Val Thorens a été saisie 76.908 fois dans Google au cours de l'année 2019. De façon générale, la Savoie incarne la région montagnarde qui plaît le plus aux internautes, ou en tout cas qui génère le plus un besoin d'informations. Chamonix est deuxième avec 74.542 recherches. Suivent les Saisies (70.175) et Courchevel (64.775).

Quant aux autres massifs français, Super Besse est la plus recherchée pour le Massif Central alors que dans les Pyrénées, les skieurs connectés veulent en savoir davantage sur Cauterets. Dans les Vosges, c'est La Bresse qui interroge, au même titre que Les Rousses dans le Jura.