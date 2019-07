Vacances: la France, championne de l'échange de maisons

Et si vous prêtiez votre maison pour partir en congés à moindres frais en logeant chez un autre voyageur? L'idée fait du chemin au point que le nombre de nuitées réservées auprès du leader de ce marché atypique, HomeExchange, a bondi de 53% au cours des six premiers mois de l'année, en comparaison à la même période un an plus tôt.

Leader mondial de l'échange de maisons avec plus de 450.000 adresses réparties dans 187 pays, la plateforme HomeExchange, qui est pilotée depuis les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Paris, a enregistré plus de 730.000 nuitées en France en 2018, sur les 2,6 millions au total. Un succès qui est loin de faiblir en 2019, avec plus de 614.000 nuits réservées entre janvier et juin, soit une hausse de 53% par rapport à l'année dernière.

Nouvelle solution pour s'offrir des vacances moins chères, l'échange de maisons prend de l'ampleur en France, qui s'avère être le pays le plus attractif, selon HomeExchange, devant les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie et le Canada.

A l'échelle urbaine, Paris s'impose comme la championne de l'échange de logements, avec 114.000 nuitées enregistrées depuis début 2019, à comparer aux 149.000 nuitées qui ont été réservées sur l'ensemble de l'année dernière. D'ailleurs, l'Île-de-France s'impose en tête des régions où cette alternative d'hébergement pour les congés est la plus utilisée.

Dans le monde, Barcelone, Amsterdam, Berlin et Montréal constituent les autres destinations où l'échange de maisons rencontre le plus grand succès.