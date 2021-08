Vacances en France : doit-on porter son masque à la plage, dans les forêts ou les calanques ?

Alors que le gouvernement français avait levé l'obligation de port de masque à l'extérieur depuis le 30 juin 2021, plusieurs régions ont décidé de revenir à cette restriction face à la hausse de cas de Covid. Le retour du masque ne s'applique pas partout de la même manière. Dans certaines communes, il faut le porter dans les rues principales, dans d'autres non. Les subtilités sont multiples, on fait le point.

C'est le grand retour du masque en extérieur pour plusieurs départements . Et particulièrement dans les régions touristiques. Problème : doit-on le porter partout ? Non, les restrictions dépendent des décisions de chacun des départements. Pour rappel, dans les communes touchées, ne pas porter le masque vous expose à une amende de 135 euros .

Dans les Alpes-Maritimes , vous devez garder le masque dans la majorité de l'espace public à l'exception des zones naturelles, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau et ce, jusqu'au 16 août.

Pas de jaloux, l'Atlantique aussi est touché par les mesures.

Les Pyrénées-Atlantiques demandent le port du masque aux plus de 11 ans de 9h à 21h sur les communes de Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye et Bayonne. Du plus, dans le reste du département, il faudra aussi se protéger sur les marchés, brocantes, dans les manifestations et à l'entrée des établissements recevant du public (cinémas, stades, festivals...).

Même son de cloche dans les Landes à Biscarrosse, Capbreton, Dax ou Hossegor.

La Charente-Maritime n'échappe pas non plus aux restrictions. La plupart des communes touristiques dont l'Ile de Ré ou l'Ile d'Oléron doivent porter le masque en extérieur sauf dans les espaces naturels, les espaces verts urbains et les plages et plans d'eau.

Même topo en Vendée. L'obligation du masque est cependant levée sur la plage ou lors d'une activité physique.