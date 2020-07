Vacances 2021 : la destination la plus convoitée n'est sans doute pas celle que vous croyez...

Alors que le contexte sanitaire est encore très fragile et entraîne des mesures drastiques pour éviter la propagation du coronavirus, avec la mise en place de test PCR à l'arrivée à l'aéroport ou la mise en place de quarantaine, le voyagiste Kuoni a cherché à connaître les pays qui font l'objet du plus grand nombre de recherches pour des vacances l'année prochaine . Le groupe suisse s'est appuyé sur la data de Google pour dessiner une carte comptant 131 pays.

Si vous trépignez d'impatience quant à l'assouplissement des conditions de voyage pour retourner en Thaïlande ou visiter l'Australie, sachez que ce ne seront pas les destinations les plus convoitées en 2021. Dans l'hypothèse d'un contexte plus favorable pour les déplacements touristiques, les Emirats arabes unis composeraient le séjour le plus envié sur la planète, d'après une étude du voyagiste Kuoni.

Les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et... la Belgique !

Dubaï - © Nikada - Getty Images

Et les envies des voyageurs ont de quoi surprendre. Car les destinations qui s'imposaient comme des "must-see" avant la crise du coronavirus font place à d'autres challengers. Si les Etats-Unis sont ex-aequo avec le Qatar et le Canada à la deuxième place des destinations les plus convoitées pour 2021, force est de constater que ce sont les Emirats arabes unis qui leur volent la vedette (1er). En troisième position, l'Egypte pourrait sortir son épingle du jeu et reconstruire sa popularité touristique.

Plus insolite, la destination la plus recherchée par les Français est... la Belgique.

Les Espagnols rêvent d'Italie, tout comme les Turcs. A l'échelle européenne, les voyageurs ont surtout envie de dépaysement et attendent d'atterrir aux Maldives. Les Italiens, les Britanniques, les Roumains, les Bulgares et les Polonais ont hâte de plonger dans les eaux cristallines de ce paradis de l'océan Indien.

De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains et les Canadiens attendent de poser un pied au Japon alors que les Australiens ne prévoient pas d'aller trop loin, en rêvant des îles Fidji.

Reste à savoir si les recherches sur Google se traduiront réellement en projets de vacances. Tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire dans chaque pays et des conditions de voyage qui seront imposées par les autorités locales...