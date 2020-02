Les European Best Destinations proposaient depuis la mi-janvier de voter pour la ville que l’on considère comme la meilleure de l’année et c’est sur base des 600.000 votes que le mercredi 5 janvier, le classement est paru.

La première place revient à Colmar , une ville alsacienne adorable et incontournable de la région. Et à la 7e place, on retrouve une ville de notre plat pays : Namur.

Une ville belge dans les 10 des meilleures destinations européennes - © Serbek - Getty Images

Namur, c’est une vile où on peut y faire du shopping, bien manger, se promener, admirer la région depuis la citadelle, aller écouter des concerts en été pendant le festival des solidarités. Une ville qui a beaucoup à offrir et qu’on n’a jamais vraiment fini d’aimer. Le site des European Best Destinations décrit la ville comme "attachante incroyablement charmante avec le surréalisme belge de Bruxelles et le romantisme de Budapest ou Bruges". Et les mauvaises langues disant que tous les Namurois ont voté pour leur ville pourront aller se cacher puisque "71% des votes en sa faveur ont été émis de l’étranger, un des plus hauts taux de cette édition".

