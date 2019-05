Une région montagneuse de Slovaquie élue meilleure destination d'Europe par Lonely Planet

Une région montagneuse et sauvage de Slovaquie parsemée de lacs, de pics et de sentiers de randonnée a été choisie comme la destination européenne à connaître en 2019 par les experts en tourisme de Lonely Planet.

La chaîne montagneuse Hautes Tatras, qui rappelle les massifs alpins à proximité de la Pologne, prend la tête de la liste annuelle compilée par le guide anglophone. Ce dernier souligne ses pics escarpés et ses impressionnantes chutes d'eau, sans oublier une faune très riche comprenant même des ours, animal rare en Europe.

Cette région bucolique donne accès au pic le plus élevé du pays, le Gerlach, pour le plus grand plaisir des alpinistes, mais aussi au lac Štrbské Pleso, gelé pendant six mois de l'année, devenant ainsi une patinoire naturelle à ciel ouvert.

La sélection de Lonely Planet comprend des destinations auxquelles les voyageurs devraient s'intéresser cet été.

On notera que les 10 destinations se concentrent sur des zones et des villes en devenir et fait l'impasse sur les incontournables capitales que sont Londres, Paris et Rome. A leur place, on trouve les régions d'Herzégovine, du Liechtenstein ou la ville suisse de Vevey.

« Des escapades culturelles aux paysages à couper le souffle en passant par des destinations culinaires dans le vent et les meilleurs lieux pour fuir la foule, le continent européen offre des expériences très riches à expérimenter cet été », a commenté Tom Hall, de Lonely Planet, dans un communiqué.

« Que ce soit des destinations de vacances plébiscitées qui offrent des nouveautés, ou des lieux dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, ces destinations devraient être sur toutes les listes d'envies des voyageurs », a précisé le porte-parole du guide.

Voici la liste des meilleures destinations européennes 2019:

1. Hautes Tatras, Slovaquie

Un paysage ravissant composé de montagnes escarpées, de cascades, de lacs d'altitude et d'animaux de la forêt.

2. Madrid, Espagne

Madrid est de retour dans le cœur des touristes et des éditeurs du guide car elle abrite « l'une des rues les plus animées de nuit », la Calle de Ponzano, où de nombreux bars à tapas et à cocktails accueillent les clients jour et nuit.

3. Arctic Coast Way, Islande

Au nord de l'Islande, cet itinéraire loin des sentiers battus permet d'admirer de majestueux glaciers, des chutes d'eau, des panaches de fumée s'échappant de sols volcaniques, la possibilité de s'adonner à des sports d'hiver et d'admirer des animaux sauvages.

4. Herzégovine, Bosnie-Herzégovine

Cette région concentre de nombreux atouts: le village médiéval de Počitelj, des sentiers de randonnée qui mènent aux village perché de Lukomir, ainsi que le sentier cycliste du Ćiro.

5. Bari, Italie

Les autorités ont investi pour redonner vie à la vieille ville de Bari, des restaurants familiaux ont été inaugurés en lieu et place de boutiques à l'abandon. Les espaces culturels de la ville ont aussi bénéficié de travaux comme le théâtre Teatro Piccinni et d'anciens hôtels comme l'Oriente.

6. Shetland, Ecosse

La pointe la plus au nord du Royaume-Uni abrite de magnifiques sentiers côtiers, la possibilité d'apercevoir des loutres et des orques et d'apprécier d'excellents « fish and chips ».

7. Lyon, France

La ville française brillera sur la scène internationale en juillet en accueillant la finale de la Coupe du Monde de Football féminin de la FIFA. Lyon est aussi une ville culturelle dynamique et réputée pour sa gastronomie.

8. Liechtenstein

La principauté fête cette année ses 300 ans de souveraineté. Le Liechtenstein Trail est un sentier de randonnée panoramique de 75 km qui offre un point de vue unique sur la nature et les montagnes de cette région alémanique autonome.

9. Vevey, Suisse

La Fête des Vignerons, qui n'est organisée qu'une fois tous les vingt ans, reviendra à Vevey en juin. Pour l'occasion, des menus dégustation d'une vingtaine de plats seront proposés dans de nombreux restaurants de la vieille ville. Mais des offres plus abordables de fondue pourront aussi être choisies avant d'aller piquer une tête dans le Lac Léman.

10. Istrie, Croatie

Depuis que cette région est reliée par des vols directs, l'Istrie est devenue plus facile d'accès. Cette péninsule en forme de cœur offre de nombreuses activités culturelles avec notamment un beau patrimoine ancien, l'accès à de belles plages, des escapades cyclistes gourmandes, des festivals de musique et même des excursions de cueillette de truffes à l'automne.

Le classement est à retrouver sur le site de Lonely Planet: Lonelyplanet.com/best-in-europe