Une nouvelle rando de 3000 km relie les plus beaux parcs naturels de France

Les randonneurs chevronnés devraient se réjouir. HexaTrek veut relier les principaux massifs montagneux en France, de l'Alsace à l'océan Atlantique, en passant par les Vosges, les Alpes et les Pyrénées dans un parcours de 3000 km. Le projet est en cours de campagne participative sur Ulule et devrait donner lieu aux premiers essais de balades à l'été 2022.

On connaissait déjà le Pacific Crest Trail aux Etats-Unis ou le Te Araroa en Nouvelle-Zélande. La France compte maintenant elle aussi sa super rando de 3000 km au cœur des plus beaux parcs naturels.

Accessible à tous et facile à pratiquer, la randonnée a bénéficié de l'effet Covid : 35% des Français ont pratiqué ce sport au moins une fois au cours de ces 12 derniers mois, selon le ministère des Sports.

De quoi donner l'impulsion pour créer l'HexaTrek. Cette rando de l'extrême promet de sillonner 3000 km de sentiers reliant 14 des plus beaux parcs naturels des Vosges jusqu'aux Pyrénées.

Quelque 47 GR (grands sentiers de randonnée) ont été réunis pour faciliter cette course avec la possibilité de bivouaquer.

Afin d'aider les randonneurs, l'HexaTrek rassemble les infos principales dans une appli comme les points d'eau et de ravitaillement, les refuges (gratuits et gardés) ainsi que les lieux immanquables comme les points de vue, les plus beaux villages et merveilles naturelles.