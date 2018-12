Une bourgade néo-zélandaise et la Normandie parmi les destinations préférées sur Airbnb

Avec une augmentation de près de 300% par rapport à l'année précédente, le village côtier de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, prend la tête des destinations les plus en vogue sur Airbnb en 2019.

La liste des meilleures destinations annuelles d'Airbnb se fonde sur une augmentation de données concernant les réservations, les recherches et les envies des utilisateurs. Elle vise à montrer les régions, les villes et les villages les plus en vue.

Voici les destinations les plus en vue sur Airbnb en 2019: