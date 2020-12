Une application vous transporte à New York pour le réveillon du Nouvel An.

Pour la première fois depuis des décennies, Times Square sera fermé au public le soir du réveillon . Seule une dizaine de "travailleurs essentiels" et leur famille pourront s'y rendre pour célébrer l'arrivée (ô combien attendue) de l'année 2021 en présence du maire de New York, Bill de Blasio. Mais ils ne seront pas les seuls à assister à la traditionnelle descente de la Waterford Crystal Ball, une gigantesque boule de cristal qui libère des milliers de confettis au douzième coup de minuit.

Cette année, la soirée de la Saint-Sylvestre va être quelque peu différente. Pas question d'aller s'entasser dans une boîte de nuit bondée ou encore d'embrasser un inconnu aux douze coups de minuit. Il sera toutefois possible de fêter le Nouvel An à Times Square grâce à une nouvelle application, que les fêtards du monde entier peuvent télécharger librement.

Une fois votre avatar créé, vous pouvez vous prendre en photo avec la New Year's Eve Crystal Ball, admirer des œuvres d'art numériques disposées dans Times Square, jouer à des jeux et assister à des performances musicales d'Alex Boyé, Armani White et Chloe Gilligan. A minuit pile, un feu d'artifice en réalité augmentée apparaîtra sur votre écran pour marquer le début de 2021.

"I Will Survive" en direct pour accueillir l'An Neuf

Les fêtards pourront également découvrir des performances en direct de Pitbull, Anitta, Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Jimmie Allen, Machine Gun Kelly, The Waffle Crew et USO Show Troupe, à l'occasion d'une émission spéciale diffusée à la télévision américaine et sur internet à partir de 18h (EST). La reine du disco, Gloria Gaynor, interprétera notamment son tube "I Will Survive", comme un pied de nez à l'année 2020.

La chanteuse Andra Day entonnera le classique "Imagine" du regretté John Lennon lorsque la New Year's Eve Crystal Ball entamera sa descente.

"Les New-Yorkais sont impatients de prendre un nouveau départ en 2021 et nous allons sonner le Nouvel An en faisant ce que nous faisons le mieux : veiller les uns sur les autres. Nous assurons la sécurité de notre ville en renonçant aux grands rassemblements et je sais que cette programmation virtuelle dynamique fera de ce réveillon une nuit mémorable", a déclaré Bill de Blasio.