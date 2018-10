Un visa unique pour visiter la région du Mékong dans quatre pays à l'étude

La Thaïlande, la Birmanie, la Chine et le Laos travaillent sur un projet de visa commun pour faciliter l'entrée des touristes internationaux sur les quatre territoires, venus découvrir la région du Mékong, annonce Action-visas.com

La région du Mékong - à ne pas confondre avec le Delta du Mékong situé au sud du Vietnam -, correspond aux provinces de Chiang Rai et Chiang Mai en Thaïlande, Chiang Tung en Birmanie, Chiang Thong au Laos et Chiang Rung en Chine. On parle des "five Chiang Cities".

Le projet d'un visa commun consisterait à stimuler le tourisme de cette région centrale en Asie. En cas d'accord entre tous les pays, les autorités s'attendent à une arrivée importantes de touristes coréens, japonais et français dans cette partie du monde.

Selon Action-visas, les provinces de Chiang Mai et Chian Rai en Thaïlande devraient faire office de zones pilotes avant le déploiement de ce visa d'un nouveau genre. Mi-novembre, un sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est prévoit d'aborder la question.