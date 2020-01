Un visa pour visiter les différents Emirats arabes unis valable durant cinq ans

Visiter Dubaï, puis partir découvrir Abou Dabi avant de revenir à Dubaï et envisager un nouveau départ vers Ras el Khaïmah. Un tel itinéraire sera désormais possible avec le visa à entrées multiples adopté par les Emirats arabes unis, qui lui ont attribué une validité de cinq années.

L'Etat fédéral, qui compte 7 émirats, veut devenir une destination facile à visiter. Il a réaffirmé son ambition d'accueillir encore plus de touristes, surtout en cette année d'Exposition universelle, attendue à Dubaï à partir du mois d'octobre.

Jusqu'ici, Français, Allemands ou encore Portugais n'avaient pas besoin d'obtenir un visa avant d'atterrir aux Emirats arabes unis: un tampon était apposé sur leur passeport et leur donnait droit à un visa de tourisme à entrées multiples valable pendant 90 jours. Cette durée est réduite à 30 jours et concerne un visa à entrée simple, pour des nationalités comme le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Irlande ou encore les Etats-Unis et le Canada.

21 millions de touristes se rendent chaque année dans les Emirats arabes unis.