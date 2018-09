Un visa électronique pour stimuler le tourisme au Liberia

Coincé entre la Sierra Leone à l'ouest et la Côte d'Ivoire à l'est, le Liberia prévoit de s'ouvrir au tourisme et envisage de créer un visa électronique pour 2019, rapporte Action-visas.com.

L'Afrique sera-t-elle la destination de demain? Tour à tour, les états du continent s'activent pour faciliter l'arrivée des touristes internationaux. Clé d'un potentiel succès, le visa électronique a été récemment adopté par l'Ethiopie mais aussi le Bénin et Djibouti.

En 2019, le Liberia pourrait lui aussi proposer aux voyageurs de renseigner leurs coordonnées sur Internet afin de faciliter leur entrée sur le sol de ce petit pays longtemps perturbé par une instabilité politique.

Suite à l'élection de l'ancien footballeur George Weah à la Présidence, le Liberia ambitionne de compter sur le tourisme comme pilier de son économie. Selon Action-visas.com, les Libériens souhaiteraient accueillir 15 millions de visiteurs d'ici 2023.