Un seul billet d'avion pour faire le tour du monde grâce à Finnair et Air Tahiti Nui.

Les compagnies aériennes Finnair et Air Tahiti Nui se sont associées pour proposer ce qui est sans doute le plus grand rêve des passionnés de voyages: un billet unique pour faire le tour du monde.



On se souvient du plus long vol sans escale effectué par un Airbus de Singapore Airlines entre Singapour et New York réalisé à l'automne 2018. Alors que la compagnie australienne Qantas a l'intention de tester de son côté des vols directs entre Sydney et Londres ou New York jusqu'à la fin de l'année, Finnair repousse à son tour les limites de l'aérien et concrétise un autre rêve: celui de n'avoir besoin que d'un seul billet pour faire le tour du monde.



En s'associant à Air Tahiti Nui, Finnair promet aux voyageurs de rejoindre l'océan Pacifique et d'atterrir à Papeete, sur l'île de Tahiti. Au départ de Helsinki, le voyage compte aussi des escales à Tokyo et Los Angeles.

Quant au budget à prévoir, les prix annoncés démarreront à 1.842 euros en classe économique.

Un tarif intéressant puisque le vol aller/retour tout inclus entre Paris et Papeete avec Air Tahiti Nui démarre à 1.269 euros. Ce billet multi-destinations est déjà disponible. Attention: les baroudeurs ne peuvent pas le commander en ligne et doivent s'adresser directement à une agence de voyages pour l'obtenir.