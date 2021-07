Un outil en ligne pour marcher à l'ombre à Barcelone

La ville de Barcelone a lancé un grand plan visant à lutter contre le changement climatique. Un outil retient aujourd'hui l'attention : Cool Walks.

L'appli permet de calculer un itinéraire non pas en fonction des transports en commun disponibles ou du temps de marche mais selon son exposition au soleil.

L'idée est de proposer les trajets les plus à l'ombre possible. Il faut bien entendu sélectionner un point de départ puis d'arrivée mais également une heure de la journée (matinée, début ou fin d'après-midi) et son degré de résistance au soleil : un trajet rapide qu'il y ait ou non de nombreuses zones d'ombre, un bon compromis entre rapidité et zones ombragées, ou encore un mode "vampire" pour le moins d'ensoleillement possible.