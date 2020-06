Un guide signé Michelin pour goûter à la "vanlife" cet été.

Qui ne rêve pas d'évasion pour les prochaines vacances estivales afin d'oublier ce printemps troublé par la pandémie et le confinement ? Partir sur les routes hexagonales à bord d'un van devrait être une prescription parfaitement. Et Michelin a décidé de monter à bord avec vous, accompagné d'un guide très pratique pour aussi bien tracer un itinéraire que trouver les meilleurs endroits où s'arrêter pour la nuit.

Avec leur phares avant tout ronds et leur toit relevable, les combi Volkwagen ressuscités des années 70 incarnent cette nouvelle forme de vacances : monter à bord d'un van pour prendre la poudre d'escampette jusqu'où bon nous semble et s'arrêter là où le cœur nous en dit. Parfait remède à la distanciation sociale, les vacances en van devraient avoir la cote cet été. A la différence d'un camping-car, ces petits bolides facilement aménageables passent sous les barres de limite de hauteur et peuvent entrer en ville sans crainte. Autre avantage : au péage, on paie le même tarif qu'une voiture.