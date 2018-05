Un city-trip à La Rochelle

Le Vieux-Port, ses petites rues et ses tours

Entrée du vieux-port - © pixinoo - Getty Images

En arrivant dans le centre-ville, l’appel de la mer nous attire sur le Vieux-Port. Le cadre est magnifique et nous donne envie de prendre un verre en terrasse face aux tours Saint-Nicolas et de la Chaîne, qui forment l’entrée de ce port médiéval. La visite des tours est l’occasion de découvrir l’histoire de la ville et de profiter d’une vue à couper le souffle, 360° entre océan et ville.

Les petites rues du Vieux-Port sont invitation à flâner. Les maisons en pierres claires illuminent les rues et rendent la balade tellement bucolique. La rue Saint Jean du Pérot, au pied de la Tour de la Lanterne, est la pause parfaite pour se restaurer. C’est “La rue” des restaurants. Il y a d’ailleurs le restaurant de fruits de mer “André” qui est une institution à La Rochelle. Et pour le dessert, on n’hésite pas à manger une glace “Ernest”, au pied de la Tour de la Chaîne où vous pourrez goûter une glace au basilic (si si!)