Uber se lance dans les voyages en sous-marin en Australie

Sur les routes, dans les airs... et maintenant sous l'eau. Uber réalise jusqu'au 18 juin des voyages sous-marins à bord d'un bolide dédié à la découverte de la Grande Barrière de Corail, au large de l'Etat du Queensland, en Australie.

Et si Uber diversifiait ses activités pour devenir un acteur du tourisme? En Australie, le vétéciste a lancé le projet "ScUber", qui consiste à embarquer quelques privilégiés à bord d'un sous-marin électrique pour leur permettre d'observer sans masque ni tuba les joyaux de la Grande Barrière de Corail.

Initié en partenariat avec l'Etat du Queensland, ce voyage hors norme a vocation à sensibiliser la population à la préservation de l'environnement et à l'urgence de sauver ce trésor de la mer, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Malgré le caractère insolite du projet, Uber n'en oublie pas ses fondamentaux et a ajouté une option sur son application mobile pour réserver son excursion. Un voyage qui a un coût puisqu'il faut débourser 3.000 dollars australiens, soit environ 2.000 euros, pour s'offrir cette expérience, qui rendra jaloux plus d'un plongeur. Le tarif comprend le transport mais aussi un trajet en hélicoptère pour rejoindre le port d'embarquement, où l'immersion d'une heure commence. A la fin de l'excursion, les chanceux poursuivent l'exploration par eux-mêmes, à l'aide d'un masque et tuba.