Trois superbes maisons romaines rouvrent au public à Pompéi

"Pour que Pompéi soit sûre, nous devons continuer à faire des fouilles. Beaucoup d’endroits sont restés inexplorés au 19e siècle", a expliqué M. Osanna, soulignant que ces zones vierges avec leur sol mouvant font pression sur les fondations de zones déjà explorées, menaçant leur stabilité.

De récentes fouilles à Pompéi ont permis notamment de découvrir en 2018 une inscription qui prouve que la ville a été détruite après le 17 octobre 79 après J-C. et non le 24 août, comme on le pensait jusque-là.