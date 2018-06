TripAdvisor établit la liste des meilleures "expériences" de voyage en 2018

Visites de marchés, cours de cuisine à Florence, ascension guidée au sommet du Sydney Harbour Bridge en Australie... TripAdvisor a dressé son premier classement des meilleures expériences de voyage à travers le monde.

Pour ses premiers "Travellers' Choice Awards for Experiences", TripAdvisor a utilisé un algorithme prenant en compte les opinions et la popularité auprès des voyageurs de plusieurs "expériences" de voyage au cours de l'année écoulée.

Au total, 345 expériences, visites guidées et activités à réserver sur le site de TripAdvisor ont été prises en compte, notamment des croisières et des excursions d'une journée, mais aussi des expériences liées à la nourriture, à la bière et au vin.

Avec une note de cinq sur cinq sur 1.458 avis, Walkabout Florence Tours obtient la première place du classement pour sa visite du marché local florentin et ses cours de cuisine.

Après une journée de shopping au marché, on peut se rendre en minibus dans une ferme toscane où déguster un repas composé de bruschettas, de rôti de porc et de tiramisu.

Un tour à vélo dans Berlin et une visite d'une journée à New York complètent le podium.

Ce premier classement des meilleures activités et expériences de TripAdvisor se pose en rival d'Airbnb, qui continue de se positionner comme une véritable agence de voyages en ligne. Le site de location de vacances à court terme a en effet développé des services proposant aux voyageurs de s'inscrire à des visites guidées et à des activités organisées par des guides locaux.

TripAdvisor a également ventilé les meilleures expériences par pays et catégorie afin de faciliter la planification de ses voyages.

Voici les 10 meilleures expériences dans le monde en 2018 selon TripAdvisor :

1. Cours de cuisine et déjeuner dans une ferme toscane avec visite du marché local de Florence - Florence, Italie

2. Berlin Bike Tour - Berlin, Allemagne

3. Excursion guidée d'une journée à New York - New York, États-Unis

4. Sydney BridgeClimb - Sydney, Australie

5. Vatican Experience VIP : petit-déjeuner exclusif au Vatican avec accès sans queue au musée du Vatican et à la chapelle Sixtine - Rome, Italie

6. Cours de cuisine à la New Orleans - La Nouvelle-Orléans, États-Unis

7. Dîner et spectacle maori hangi - Rotorua, Nouvelle-Zélande

8. Niagara Falls Tour - Chutes du Niagara, Canada

9. Excursion en bus de Vancouver à Victoria et aux Butchart Gardens - Vancouver, Canada

10. Circuit du Wicklow sauvage incluant Glendalough au départ de Dublin - Dublin, Irlande